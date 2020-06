Io e Te, Pierluigi Diaco sbrocca con la signora: "Vuole condurre? Allora le lascio...", gelo su Rai 1

16 giugno 2020 a

“Se vuole condurre le lascio le chiavi del programma…”. Una frase di Pierluigi Diaco che è subito diventata virale sui social, dove il conduttore non ha convinto proprio tutti per il modo brusco con cui ha trattato l’ospite a Io e Te. Durante la rubrica “Come nelle favole” dedicata alle storie d’amore delle coppie over, si è verificato un momento di imbarazzo che ha fatto calare il genio in studio. Mentre Diaco introduceva la coppia, la signora ha interrotto il conduttore per correggerlo: “Abbiamo due figli, non uno”. Una frase innocua, ma che evidentemente ha infastidito Diaco per il fatto di essere stato corretto: “Signora - la fredda replica - se vuole condurre lei le lascio le chiavi della trasmissione”. Forse in questo caso è andato un po’ sopra le righe, è un attimo passare per maleducati.

"Le censuro, queste cose non voglio nemmeno sentirle". Diaco, gelo a Io e te con la telespettatrice ospite in studio

