L'Eredità, "mi viene in mente cocaina": caos sui titoli di coda

"Perché mi viene in mente cocaina anche se non lega con tutte?". "Neve", "Nuvola", "Farina" sono le opzioni più gettonate dai telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che come ogni sera tentano di risolvere da casa la Ghigliottina finale. Qualcuno, poi, preso dallo scoramento per abbinamenti particolarmente complicati, si lancia su X a commenti di questo tenore, dal sapore profondamente caustico.

Altri si lamentano e basta: "Niente. Stasera zero idee", "Stasera è difficile, non la so...", "Anche oggi non la so", "A me è venuto solo uova ma non credo sia". In studio il campione è il giovane Stefano, approdato al gioco conclusivo con 160mila euro. Un montepremi più che discreto che scende però a 40mila euro dopo un paio di errori. Il gruzzolo da portare casa sarebbe in ogni caso soddisfacente e il percorso del concorrente sembra far sperare per il meglio.

Le cinque parole indizio sono "Bianca", "Polvere", "Profumo", "Drago" e "Torta". Stefano sul suo personalissimo cartellino scrive "Stelle" ma la parola giusta, purtroppo per lui, è un'altra. La risposta azzeccata, infatti, è proprio "Nuvola": "BIANCA nuvola è tipicamente bianca; POLVERE si dice nuvola di polvere; PROFUMO nuvola lo spruzzo nell'aria; DRAGO nuvola antipasto asiatico di gamberetti; TORTA nuvola allo yogurt", è il classico spiegone di un telespettatore sui titoli di coda.