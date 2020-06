Domenica In, è assedio a Belen Rodriguez? Clamoroso: la scelta di Mara Venier per il 21 giugno

19 giugno 2020 a

Nell'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier in onda su Rai 1 aveva intervistato Stefano De Martino, al centro di mille gossip per la fragorosa e traumatica rottura con Belen Rodriguez. Ma la mitica Zia Mara, al conduttore di Made in Sud, non ha chiesto nulla sulla showgirl argentina. E per questo è stata anche criticata, tanto che è stata costretta a rispondere e spiegare le ragioni di "quel silenzio". E ora, però, si scopre che tra gli ospiti della prossima puntata di Domenica In, quella del 21 giugno, la penultima della stagione, ci sarà ancora lui, proprio De Martino, in collegamento dall'auditorium di Napoli. Insomma, un repentino bis. E il tam-tam è già iniziato: questa volta si parlerà di Belen Rodriguez? Chissà...

