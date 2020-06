Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli resta: voce maliziosissima, le ragioni della scelta

19 giugno 2020 a

Federica Sciarelli non lascerà Chi l'ha visto?. Dopo i numerosi e ormai soliti rumors, la conduttrice ha chiarito una volta per tutte che non abbandonerà il timone della trasmissione di Rai 3. Inutili i tentativi del neo direttore della terza rete, Franco Di Mare, che le ha più volte proposto di costruire un nuovo appuntamento informativo nella serata del venerdì.

Un appuntamento che, stando a quanto scrive Davide Maggio, avrebbe dovuto vedere la Sciarelli al fianco di Gad Lerner, anche lui intenzionato a non iniziare una nuova avventura. Tutti aspetti, questi, che hanno spinto la diretta interessata a un dietrofront. Perché, si sarà chiesta secondo Maggio, lasciare il noto per l'ignoto? A maggior ragione poi se quel noto è ancora di successo. Insomma, voce maliziosetta secondo DM: la Sciarelli non lascia perché abbandonerebbe un prodotto di sicuro successo. Probabile, conclude il sito, che il tormentone dell'addio ritorni, puntuale come ogni anno, il prossimo aprile.

