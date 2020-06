Roberta Morise, la conduttrice dice addio a I Fatti Vostri. Magalli si difende "Non sono stato io a mandarla via"

19 giugno 2020 a

a

a

Roberta Morise non sarà confermata a I Fatti Vostri. Tante le congetture sulle cause e qualcuno ha scritto che ci sia stato lo zampino di Giancarlo Magalli. Il conduttore però ha risposto specificando che lui non ha proprio nulla a che fare con la scelta di Viale Mazzini sulla conduttrice. Anzi ha voluto rimarcare la sua amicizia con la donna e il suo dispiacere nel non averla più al suo fianco nella prossima stagione. La sua presa di posizione è giunta attraverso un post su Facebook.

I Fatti Vostri, pazzesco da Giancarlo Magalli: quali teste saltano, lo zampino dei vertici Rai

"Bugiardi e ingannatori”, ha scritto smentendo di aver voluto far fuori la collega, ma anzi confermando invce la sua amicizia con la Morise. Ma al di là della polemica la Morise lascerà la storica trasmissione di Rai Due. Le ultime indiscrezioni vogliono Samanta Togni, ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle, al suo posto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.