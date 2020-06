Franca Leosini, duro attacco da Gessica Notaro: “Ho i birividi”

19 giugno 2020 a

a

a

Gessica Notaro attacca Franca Leosini. La miss, sfigurata dall’ex fidanzata, con un video su Instagram ha contestato alcune dichiarazioni della conduttrice di Storie Maledette, finita nell’occhio del ciclone per aver detto a Sonia Bracciale (donna accusata di essere la mandante dell’omicidio del marito dal quale ha ricevuto violenze durante il rapporto) la seguente frase: “La responsabilità ce l’ha anche lei come tutte le donne che non mollano il marito al primo schiaffone”.

La Notaro si è dichiarata alquanto “stupita” di come una persona di tale spessore “possa insinuare una cosa del genere”. Ha quindi spiegato di essersi sempre ritenuta una donna forte, anche quando ha conosciuto l’uomo che le ha gettato dell’acido in faccia. “Un narcisista maligno”, lo ha definito. Ha poi precisato che, all’inizio del rapporto, costui si è presentato come un soggetto affettuoso che solo in seguito si è trasformato.

