Asia Argento al Live, Caterina Collovati la processa: "Ma cosa ti è venuto in mente?". Reazione surreale. "Il sedere?"

"Ma cosa ti è venuto in mente?". A Live Non è la D'Urso c'è Asia Argento, e Caterina Collovati la "processa" in diretta: "Ti ho sostenuta anche di fronte a chi sosteneva che la tua denuncia fosse tardiva", premette la Collovati riferendosi alle rivelazioni contro Harvey Weinstein che di fatto hanno lanciato la campagna mondiale del #Metoo.

A distanza di anni, la figura e il ruolo di Asia si sono ridimensionate, riassorbite nel semplice gossip. "Il sedere non dovevo metterlo?", domanda la Argento accennando all'ormai famoso scatto del Lato B su Instagram che le ha fatto perdere migliaia di followers su Instagram. "Non è solo quello, ma anche certe dirette un po'...", la incalza la Collovati. E l'attrice rivendica la propria libertà: "Allora una che è stata violentata deve diventare solo sofferenza e non mostrare il proprio corpo? Uno stereotipo un po' antico".

"E la dignità?". Asia Argento, le drammatiche conseguenze del "cu***o in primo piano". Dopo questa foto, il disastro totale

