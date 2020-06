Domenica In, Belen Rodriguez ha rovinato De Martino? Il dettaglio inquietante notato da Mara Venier

22 giugno 2020 a

a

a

Che succede a Stefano De Martino? Il ballerino era ospite di Mara Venier a Domenica In nella penultima puntata della stagione, quella in onda su Rai 1 ieri, domenica 21 giugno. Seconda ospitata consecutiva. E chi sperava che si parlasse della rottura con Belen Rodriguez è rimasto deluso: no, neppure in questa occasione si è parlato della rottura tra il ballerino di Made in Sud e la showgirl argentina. De Martino era ospite in collegamento da Napoli con tutta la squadra del programma di Rai 2, e ad un certo punto è piovuta la frase di Zia Mara che ha aperto qualche interrogativo: "Sei dimagrito troppo amore della zia", ha fatto notare. E lui ha tagliato corto, replicando: "Vengo a mangiare a casa tua settimana prossima, mi metto in forze". Insomma, deperito per i travagli d'amore con Belen Rodriguez? Possibile. Ma tant'è, continano ad essere solo e soltanto illazioni.

"Dopo tre settimane... ancora così". Venier, la foto dal letto che preoccupa i fan

Domenica In, Stefano De Martino di nuovo da Mara Venier: anticipazioni, Belen Rodriguez assediata?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.