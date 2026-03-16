I film "scorretti" fanno centro

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Aquaman) In un venerdì sera dominato dall’intrattenimento con The Voice Generations di Antonella Clerici su Rai 1, dalla soap turca Io sono Farah su Canale 5 e dalla “nera” di Quarto Grado su Rete 4, il pubblico meno affine a questo genere di format si concentra sui nativi digitali, concentrati sugli show comici, e si aggrappa alla zattera di Italia 1 che infatti regolarmente ogni venerdì porta a casa notevoli risultati con una programmazione anti-politically correct, basti pensare all’exploit di Top Gun-Maverick di settimana scorsa. Stavolta è toccato ad Aquaman del 2018, il supereroe acquatico che al botteghino batté colossi come Superman e Batman: punte di quasi 1 milione di spettatori toccando anche il 7% di share nel finale quando il protagonista salva il regno di Atlantide.

Per fidelizzare la platea, il canale Mediaset ha proseguito in seconda serata con Hulk del 2003: 5% di share. Considerando che negli spot Usa sulla guerra contro l’Iran vengono riproposti frame di classici come, appunto, Top Gun, Il Gladiatore o Braveheart, siamo perfettamente in linea con questo trend.