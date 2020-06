Gigi Marzullo, il giornalista va in pensione e il suo Sottovoce rischia di non andar epiù in onda

22 giugno 2020 a

Gigi Marzullo andrà in pensione a fine luglio. Il giornalista oggi, oltre che a condurre, ricopre l’incarico di vice direttore/capo struttura di Rai Uno per le trasmissioni culturali. Incarico che dovrà lasciare a causa del pensionamento. Non è detto cperò he Marzullo possa continuare a condurre il suo storico programma Sottovoce, assieme ad altri approfondimento legati al cinema e al teatro, "Questi suoi programmi potrebbero sparire dal palinsesto della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo”, scrive Tv Blog aggiungendo che Marzullo starebbe tentando di convincere la Rai a “fargli un contratto di consulenza esterna”.

Intanto i nuovi palinsesti verranno svelati nella prima settimana di luglio e li si capirà le decisioni prese dai vertici. Intanto Marzullo continua a giurare amore eterno a Viale Mazzini. Nell’ultima intervista rilasciata a Caterina Balivo, a Vieni da Me, ha raccontato tutta la passione che lo lega all'azienda di viale Mazzini

