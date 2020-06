Uomini e Donne, Gemma ha ripensamenti su Sirius? Una voce clamorosa

Francesco Fredella 22 giugno 2020 a

Adesso Gemma Galgani ci ripensa. Sembra che non sia tanto convinta di Sirius. Il loro rapporto - che ha il sapore di un flirt platonico a Uomini e Donne - sarebbe già incrinato secondo gli addetti ai lavori. Ad affondare poi ci pensa Amedeo Venza. “Persone molto vicine – scrive Venza sui social – dicono che Gemmona non è affatto convinta sul nipotino (che strano), lo vede troppo avanti nelle cose e soprattutto non riesce a capire bene se potrebbe proseguire a lungo questa conoscenza...[...]”. Vero o falso?

Mistero. Eppure solo pochi giorni fa erano stati visti insieme nel centro di Roma. Gemma da mesi incassa i colpi di tante persone che non credono in un rapporto tra due persone con una differenza di età così evidente. Per adesso, però, tra loro ci sarebbe stato solo un bacio a stampo in taxi (e forse con la mascherina). Come dire: nulla cosmico.

