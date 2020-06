Striscia la Notizia, delirio e insulti di Vittorio Sgarbi alla Camera? Subito a valanga: cosa vi siete persi

25 giugno 2020 a

Ancor prima della puntata della sera, quella in onda su Canale 5 oggi, giovedì 25 giugno, Striscia la Notizia mette nel mirino Vittorio Sgarbi. Non poteva essere altrimenti, dopo il finimondo scatenato alla Camera, dove ha pesantemente insultato Mara Carfagna e Giusi Bartolozzi di Forza Italia, per poi essere espulso e farsi trascinare a forza fuori da Montecitorio dai commessi, costretti a reggerlo per gambe e braccia. Caos totale, roba mai vista. E come detto, il tg satirico di Antonio Ricci ha subito caricato sul suo sito il video di quanto accaduto a Montecitorio. Senza commenti, così, soltanto per spiegare che quanto accaduto difficilmente potrà essere dimenticato.

Striscia, Sgarbi subito nel mirino: il video

Video su questo argomento "Stro***, tro***" e pure "vaff***". Moviolone: il delirio di Sgarbi mentre lo trascinano a peso fuori dall'aula | Video

