La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini contro Alberto Matano: "Con lui ho condiviso...", la big del Tg1 lo difende

26 giugno 2020 a

a

a

Prima dell’ultima puntata de La Vita in Diretta, in programma venerdì 26 giugno su Rai1, Lorella Cuccarini ha inviato una lettera ai colleghi in cui si esprime senza mezzi termini su Alberto Matano, anche se non lo nomina mai in maniera esplicita. “C’è una prima volta a cui non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Un maschilismo - è la versione della Cuccarini - esercitato più o meno sottilmente, ma costantemente e con determinazione. Talvolta alternato a mai credute dichiarazioni pubbliche di stima nei miei confronti”. Parole di fuoco, arrivate proprio a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata de La Vita in Diretta e che hanno scatenato un putiferio sui social. Dalla parte di Matano si è schierata Emma D’Aquino, la giornalista del Tg1: “Ho condiviso non solo una minuscola stanza con lui ma anni di conquiste e crescite professionali e di vita. Definirlo maschilista da ego sfrenato fa un torto a chi lo pensa e lo scrive”.

Strepitoso "vaffa" alla Rai? "Come Massimo Giletti", l'indiscrezione esplosiva su Lorella Cuccarini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.