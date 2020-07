Mi manda Rai 3, la rivoluzione: da Report il nuovo timoniere, chi prende il posto di Salvo Sottile

02 luglio 2020 a

a

a

Dagospia anticipa chi sarà il nuovo conduttore della storica trasmissione della terza rete, Mi manda Rai Tre: sarà Federico Ruffo, inviato di Report e presentatore de Il posto giusto. Il giornalista sarà affiancato dalla collega Lidia Galeazzo (in forza a Chi l'ha visto?), il cui nome era circolato anche per il dopo Federica Sciarelli. Ruffo prenderà il posto di Salvo Sottile.

La Vita in Diretta, sospetto sullo scazzo Lorella Cuccarini-Alberto Matano: tutta una questione di soldi?"

Sottile ha annunciato la sua dipartita da Mi manda Rai Tre, nell'ultima puntata in presenza di Andrea Vianello, ospite in studio, che il programma lo aveva condotto dal 2004 al 2010. Per Sottile è stata la quarta stagione consecutiva alla guida dello storico programma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.