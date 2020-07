Temptation Island, subito rissa e roba da censura: "Str***, copriti che i maschi...", Annamaria asfalta Antonio

Francesco Fredella 02 luglio 2020 a

Subito scintille e parole grossissime a Temptation Island, nella prima puntata della stagione in onda su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia. Il napoletano Antonio fa lo show nel villaggio. “Strunz”, dice Annamaria appena vede il comportamento di Antonio. “Che me ne faccio di uno così?”, confida alla Nazzaro. Poi viene chiamata a guardare altre immagini. Antonio fa il “lumacone”. “Devo capire se ho intenzione di continuare a fare errori o fermami”, dice Antonio. Poi la festa: musica, balli. Tutto corpo a corpo. Annamaria a quel punto asfalta Antonio: “Copriti che i maschi qui stanno spaccati”. Cala il gelo. Anche perché Antonio si fa notare subito. E Annamaria sbotta. Mette in dubbio la sua storia con Antonio. Insomma, si inizia col botto...

