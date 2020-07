Lorenzo Amoruso a Temptation Island, la fidanzata Miss Italia Manila Nazzaro subito gelata: "Ma che caz*** me ne fotte", scena esplicita

02 luglio 2020 a

Ancora poche ore e alcuni gialli di Temptation Island inizieranno a risolversi. Ad esempio, com'è finita tra Lorenzo Amoruso e le sue procaci tentatrici. L'ex calciatore di Bari, Fiorentina e Rangers Glasgow è arrivato sull'isola del reality di Canale 5 insieme alla compagna Manila Nazzaro, bellissima ex Miss Italia 1999.

Ma una volta separati, Amoruso sembra aver gradito "il gioco" calandosi pienamente nel clima goliardico e un po' malandrino. E così l'anteprima pubblicata dal profilo Instagram dello show condotto da Filippo Bisciglia promette grosse sorprese, poco piacevoli per la Nazzaro ma sicuramente stuzzicanti dei telespettatori. Rapito dalla musica e dalle danze sensuali delle ragazze intorno a lui, il 49enne ex calciatore si abbandona alla festa con un entusiasta "ma sì, ma che caz*** me ne...". Tutto un programma.

