Temptation Island, Ciavy e Valeria: "Perché lui è soprannominato così". Roba molto imbarazzante

Adesso cambia tutto. Ciavy, il concorrente che ha dichiarato di non amare Valeria, viene attaccato dalla Rete. Il suo comportamento non piace. La sua fama da latin lover non convince il pubblico di Temptation island. E spunta una curiosità sul nome d’arte di Ciavy, originario di Ladispoli, che si chiama all’anagrafe Andrea. E il soprannome sarebbe un derivato di “Er ciavatta”. Strano, ma vero.

Non ci sono conferme su questo rumors, ma sembrerebbe molto attendibile e la spifferata sta girando in Rete. Ma torniamo alla coppia. Valeria, adesso, soffre per il suo fidanzato. Non riesce ad immaginare il futuro senza di lui. Che fa lo "splendido". Intanto, in un momento di debolezza Valeria si lascia andare con il tentatore Alessandro (muscoloso e super sexy). Lui la abbraccia. C’è molto feeling. Il tentatore parte con i baci sul collo ed esagera un po’. Una scena molto sexy che fa venire i brividi a Ciavy, appena guarda il video durante il falò. Secondo i rumors, la coppia potrebbe uscire dal programma distrutta. Una fonte anonima ce lo spiffera:"Accadrà di tutto".

