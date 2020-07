Stasera Italia, il virologo Fabrizio Pregliasco parla dei nuovi dati sul coronavirus: "Attrezziamoci e organizziamoci sui nuovi focolai"

04 luglio 2020 a

a

a

Fabrizio Pregliasco, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro virologo dell'Università degli studi di Milano, parla dei nuovi dati sul coronavirus e alcuni situazioni legati alla scoperta di alcuni focolai in alcune zone del Paese. "Sono ottimista pe ril futuro perché non è detto che ci sia una seconda ondata. Ci sono delle indicazioni che dicono che il virus sia diventato più contagioso ma meno cattivo dal punto di vista delle manifestazioni cliniche. E anche nel mio ospedale abbiamo solo due persone positive".

Pregliasco ribadisce la sua tranquillità: "Oggettiva la situazione di non pericolo. Bisogna solo essere pronti per far fronte ad ogni evenienza. Ma anche i due positivi nel mio ospedale, sono comunque arrivate per altri motivi con traumi ortopedici e noi poi facendogli i tamponi abbiamo scoperto la loro positività"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.