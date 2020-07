Ogni Mattina, scintille Volpe-Denver: "Se mi guarda troppo rimane incinta? Sarebbe un onore"

06 luglio 2020 a

A Ogni Mattina c’era grande attesa per l’intervista di Adriana Volpe ad Andrea Denver. I due si sono ritrovati faccia a faccia davanti alle telecamere per la prima volta da quando è finito il Grande Fratello Vip: i fan della coppia impossibile hanno invaso i social, al punto da far finire la trasmissione di Tv8 tra le tendenze di Twitter. “Non guardarlo troppo che rimani immediatamente incinta”, è stata la frecciatina che Roberto Alessi ha lanciato in diretta alla Volpe, visibilmente contenta di rivedere il giovane modello dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, dove i due si sono fatti forza a vicenda. “Sarebbe un onore”, ha risposto Denver tra il serio e il faceto, per poi correggere immediatamente il tiro davanti all’imbarazzo di Adriana: “Sto scherzando”. Guarda caso non appena si è conclusa l’intervista, la Volpe ci ha tenuto a salutare il marito Roberto Parli e a ricordare il loro dodicesimo anniversario di matrimonio: tempismo sospetto per i fan del programma.

