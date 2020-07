Stefano De Martino, Made in Sud bene negli ascolti. Castrocaro? "Belen non l'ha presa molto bene"

Francesco Fredella 07 luglio 2020 a

Re per una notte. Re della seconda serata. Adesso, Stefano De Martino - investito dalla polemica di gossip dopo l’addio a Belen Rodriguez - si gode il successo di Made in sud. E vince la seconda serata con oltre l’8% su Rai2. Un dato altissimo per la media di Rete. Tra l’altro, l’ex ballerino di Amici batte le Iene che si fermano al 6,2% di share. Un dato bellissimo per Stefano. Lo share e i picchi altissimi mandano in soffitta il gossip. Ed è proprio di qualche ora fa la sua riconferma a Castrocaro Terme. De Martino condurrà il Festival senza Belen (lo scorso anno proprio su quel palco ci fu la réunion). Sembra che lei non l’abbia presa molto bene.

