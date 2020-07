Io e Te, Pierluigi Diaco e il sospetto sui piani alti della Rai: la disfatta di cui nessuno parla

07 luglio 2020 a

C'è un sospetto che aleggia ai piani alti di viale Mazzini. La Vita in Diretta Estate infatti non è lontanamente equiparabile a Io e Te, eppure nessuno fa una piega. Il programma di Pierluigi Diaco, nonostante sia stato preso di mira per la conduzione a volte fuori le righe, registra mediamente un milione e tre di ascolti. Quello di Diaco risulta essere il programma più seguito e con spettatori dalle 6 del mattino alle 18.35, al netto della edizione del Tg1 delle 13.30. Cifre ben più lontane quelle di Andrea Delogu e Marcello Masi che chiudono con un 13.4 per cento di share e 1.214,00 spettatori. Ma ovviamente tutto rimane sotto la sabbia.

"Schifoso linciaggio, qui si va in tribunale". Pierluigi Diaco sotto attacco sbrocca: una brutale minaccia

I misteri in Rai non sono finiti: tra gli altri il motivo per cui Lorella Cuccarini, dopo l'addio a La Vita in Diretta, si ritrova a mani vuote. Non è tutto però perché dall'altra parte c'è addirittura chi eccede. Si tratta di niente di meno di Francesca Fialdini che con i suoi quattro programmi occupa una buona fetta del palinsesto. Beata lei verrebbe da pensare.

