Io e Te, Pierluigi Diaco sotto attacco sbrocca: "Schifoso linciaggio, qui si va in tribunale"

Giorni movimentati per Pierluigi Diaco, il conduttore di Io e Te su Rai 1, finito nel mirino per una serie di uscite un poco controverse nel corso del suo format e per la polemica contro Alberto Matano: Diaco, infatti, ha de facto sostenuto che Lorella Cuccarini sia stata allontanata da La Vita in Diretta, il format di Rai 1, per colpa sua. E così, il conduttore ora è passato al contrattacco su Twitter, dove ha detto di sentirsi sotto attacco: "Resisterò a questo schifoso linciaggio mediatico", ha messo in chiaro. E ancora: "Se qualcuno osa sostenere che avrei tirato una sedia ad una conduttrice con cui ho condiviso l’esperienza di Uno Mattina Estate nel 2010, passo alle azioni legali...", ha aggiunto riferendosi a un post di Georgia Luzi che, secondo alcuni, potrebbe averlo riguardato. "Ora basta", ha concluso Diaco.

