Temptation Island, Antonio Zequila bombarda Antonella Elia e Pietro: "Cosa ci fanno in tv"

Antonio Zequila contro tutti. Ma soprattutto contro Pietro Delle Piane e Antonella Elia che sono alla prova del nove a Temptation island. “Ci sono persone che lavorano in tv, ma francamente me ne infischio. Non li guardo. Non guardo in tv Pietro e Antonella”, tuona Zequila a Libero. “Se devo essere sincero. Lui è un personaggio in cerca d’autore. Tramite lei è riuscito a fare un programma televisivo. La Elia, invece, la ritengo un po’ egoista. Recita un personaggio: sa fare il suo personaggio”, continua l’ex vippone del Grande Fratello al telefono.

“Lei è sempre la stessa: litiga, fa pace. E’ un personaggio di rottura. Rompe gli equilibri”. Zequila a Libero sostiene che preferisce pensare al lavoro. “Sto facendo serate in giro per l’Italia. Mi interessa questo. Non il resto”, continua. Insomma, per lui - che conosce da vicino la Elia - Temptation island resta una parentesi televisiva. In onda in queste settimane. A quanto pare Zequila non ha visto nemmeno una puntata. Intanto, i rumors parlano di un’improvvisa crisi tra la Elia e Pietro. Lei troppo vicina ad un tentatore? Un giallo.

"Copione già scritto". Antonella Elia a Temptation. una bomba su Mediaset. Tutto finto? Chi la conosce bene giura che...

