Temptation Island, Antonella Elia spudorata: "Lo faccio di nascosto", la confessione con cui umilia Pietro

Francesco Fredella 10 luglio 2020 a

a

a

Antonella Elia e Alex. Sempre più vicini a Temptation Island, già nella seconda puntata condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5. Incredulo Pietro (il fidanzato della Elia), che vede il video dell’esterna. “Sento Fabiano (il suo ex ndr) di nascosto. Cancello i messaggi”, racconta la Elia. “È un mio affetto e lo conservo come quale”. Pietro è tranquillo. Poi una doccia fredda: “Mi dice le bugie”, dice Pietro. A lui non va giù il rapporto tra Antonella e l’ex Fabiano. “Se non sono io l’uomo che desidera possiamo lasciarci”. Una doccia gelata. Una frase forte. Per la prima volte in assoluto Pietro mette in discussione tutto. E il mondo già dopo due puntate sembra crollargli addosso...

"Finita a schiaffi". Antonella Elia e Pietro Delle Piane, falò-disgrazia a Temptation. Bisciglia sconcertato, tutto in onda

"Copione già scritto". Antonella Elia a Temptation. una bomba su Mediaset. Tutto finto? Chi la conosce bene giura che...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.