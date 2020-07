Sanremo 2021, tornano Amadeus e Fiorello ma il Festival slitta a marzo per coronavirus

16 luglio 2020 a

Il prossimo Festival di Sanremo sarà dal 2 al 6 marzo. Lo ha annunciato il direttore di Raiuno Stefano Coletta. Intanto è ufficiale: torna la coppia Amadeus-Fiorello. "Ovvio che stiamo pensando ad alternative - ha detto Coletta - nel caso in cui l'emergenza non sia finita, ma per noi Sanremo è quella formula lì, e puntiamo a farlo come siamo abituati".

Coletta conferma la coppia Fiorello-Amadeus: "Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo", ha concluso.

