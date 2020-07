La Vita in Diretta Estate, imbarazzo in studio: "Fa pipì". Da non credere, alle spalle della Milo proprio quello...

Francesco Fredella 22 luglio 2020 a

Fuoriprogramma in Rai. Gustoso. A La vita in diretta Estate, Andrea Delogu è visibilmente in imbarazzo. E urla: “Fa pipì!” Tutto accade durante un collegamento. Sandra Milo e sua figlia Debora Ergas sono le inviate speciali a San Pietro Avellana (in provincia di Isernia). Ad un certo punto, prima di degustare le bontà della zona, un cane da tartufo alza la zampa e fa pipì. Risate in studio e imbarazzo a viale Mazzini. Il cane, subito dopo, trova il tartufo. Missione compiuta per le due inviate.

Non sono giorni semplici, anche nella puntata precedente della Vita in Diretta, la conduttrice ha dovuto fare i conti con un fuori onda. La Delogu, assieme a Marcello Masi, si sono confusi e hanno chiuso in anticipo la puntata per poi tornare di corsa e senza scarpe in studio.

