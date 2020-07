La Vita in Diretta, incidente in tv: Andrea Delogu e Marcello Masi costretti a rientrare in studio, ma lei è senza scarpe

21 luglio 2020 a

Un piccolo incidente durante il collegamento a La Vita in Diretta fa perdere la pazienza al conduttore Marcello Masi. Durante i saluti finali del contenitore di Rai1, la regia rientra in studio ma i conduttori non sono nelle loro postazioni. Pochi attimi e arrivano, ma la conduttrice Andrea Delogu si ritrova con le scarpe in mano. "C'è stato un errore spiega lei e non ci hanno avvertito che dovevamo rientrare in diretta". Immediata la replica di Masi che ironizza: "Ma ti eri tolta pure le scarpe? Ma quanto sono alti quei tacchi?".

Poi i conduttori salutano definitivamente il pubblico, ma per Andrea Delogu non è ancora finita e scherzosamente chiede, per evitare di sbagliare nuovamente, a Masi l'orario per il giorno dopo: "16.48". E ancora, "Quindi domani...". Ed è a quel punto che Masi la rimprovera bonario: "Dai non fa ridere".

