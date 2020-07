Rai 3, lo sgarro del direttore a Raffaella Carrà: indiscreto, dopo la presentazione dei palinsesti... altissima tensione

22 luglio 2020 a

Uno sgarro della Rai avrebbe fatto infuriare Raffaella Carrà. La cantante sembra infatti non aver preso bene la dimenticanza di viale Mazzini che, durante la presentazione dei palinsesti, si è dimenticato di fare il suo nome. A raccontare il malumore è Italia Oggi: "La Carrà sta registrando la nuova serie di A raccontare comincia tu (ospiti: Tiziano Ferro, Emma Marrone, Mika, Achille Lauro) ma il neo direttore di Rai 3, Franco Di Mare, non ha citato né la conduttrice né il programma, previsto per l'autunno". La svista non è passata inosservata alla neo 77enne che ha avuto parecchio da ridire.

Dalla sua parte anche Pierluigi Diaco, anche lui rimasto fuori dai palinsesti. Il conduttore di Io e Te non ha impiegato però molto prima di fornire una risposta: "Così come Salvo Sottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai 1 sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021“. Più brutale di così.

