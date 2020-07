Recovery Fund, Carlo Calenda contro l'accordo sul Recovery Fund: "Non abbiamo vinto la lotteria di Capodanno"

22 luglio 2020 a

a

a

Carlo Calenda, ospite a In Onda su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, ha detto la sua dopo l'accordo sul Recovery Found. Il leader di Azione ha fatto anche un paragone con il Mes e ha parlato dei rischi che corre il nostro Paese: "Il prossimo anno l'economia europea crescerà molto e bisogna stare attenti a quello che l'Ue deciderà sull'Italia con la possibilità di fermare il quantitative easing".

Calenda si dice contento comunque dell'operato del governo: "Sono entusiasta che hanno fatto gli eurobond, dico solo che bisogna capirle a fondo e raccontarle come sono. Non come se avessimo vinto la lotteria di Capodanno, non sempre succede così", spiega Calenda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.