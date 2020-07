Tu si que vales, Belen Rodriguez e la inquietante foto di Gerry Scotti: fatica a camminare

24 luglio 2020 a

Sono in corso le registrazioni di Tu si que vales, il programma autunnale di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Nel ruolo di giurato anche Gerry Scotti. Un video girato da Belen, presentatrice del programma, nel backstage preoccupa i fan del conduttore: Gerry Scotti cammina a fatica sostenuto dalle stampelle con un tutore al piede destro. Il conduttore e la showgirl argentina scherzano dietro le quinte in una pausa delle registrazioni ed è lo stesso giurato a ironizzare sulla sua condizione e sulla gamba malconcia. "In gamba eh", dice Gerry Scotti a Belen Rodriguez.. La stessa Belen ha poi postato il video su Instagram con il titolo: il più grande di tutti.

Non è chiaro quando andrà in onda la puntata con Gerry Scotti infortunato anche se presumibilmente non sarà una delle prime. È probabile che il conduttore spieghi l'origine del suo infortunio. Scotti, scrive il Giornale. infatti è molto dinamico in studio, si muove spesso sul palco e con i concorrenti, quindi è presumibile che gli autori abbiano trovato un'altra soluzione per lui.

