Ballando con le Stelle, rivoluzione epocale firmata Milly Carlucci: niente pubblico? La risolve così

Francesco Fredella 24 luglio 2020

a

a

Senza pubblico. Arriva la soluzione a Ballando con le stelle. Milly Carlucci aguzza l’ingegno e ipotizza l’arrivo di una novità per dribblare il problema del distanziamento sociale nella prossima edizione del programma al via a settembre su Rai 1. In studio arrivano i giudici popolari. Secondo rumors arriveranno solo nuclei familiari, senza pubblico. A Tv sorrisi e canzoni Milly racconta: “Le parole d’ordine sono due: felicità e sorrisi, perché ne abbiamo tanto bisogno. Ci serve una pausa di evasione mentale. Abbiamo bisogno di ritrovare la libertà di sognare, di fare cose nuove e di stare insieme, perché è così che la creatività si accende”. Ma sul banco dei giudici torneranno - ancora una volta - Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Assicurati altri vip come e Roberta Bruzzone e Alberto Matano.

