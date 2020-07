Ballando con le Stelle, cannonata di Selvaggia Lucarelli ad Alessandra Mussolini: "Chi è il vero dittatore"

23 luglio 2020 a

A settimane dal via alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, previsto il 12 settembre su Rai 1, la tensione sale già a livelli di guardia. Tra i ballerini ci sarà infatti anche Alessandra Mussolini, la Duciona. E tra i giudici ovviamente ecco Selvaggia Lucarelli, la più spietata. E così, in un video pubblicato sul profilo Instagram di Ballando, ecco che Selvaggia provoca subito la Mussolini, facendo capire con largo anticipo chi sarà il suo bersaglio prediletto nella prossima edizione del programma di Milly Carlucci: "Lei probabilmente è convinta che Ballando con le stelle sia una dittatura che può gestire, ma in realtà è una dittatura in cui il dittatore sono io". Evidente il riferimento della Lucarelli al nonno della Mussolini. Ma tant'è, Selvaggia si è poi detta felice di avere la Duciona in trasmissione.

