Henry Danger, tre giorni di non-stop della serie televisiva Henry Danger sul canale Nickelodeon +1

Henry Danger, la sitcom americana per ragazzi, è protagonista di una maratona televisiva partita oggi che terminerà mercoledì sul canale Nickelodeon +1, canale 606 di Sky. Durante la non-stop televisiva verranno mandate in onda le repliche delle ultime stagioni di Henry Danger e, in anteprima esclusiva, gli episodi finali della serie.

Inoltre Nickelodeon Italia a ottobre trasmetterà Danger Force, una nuova serie spin off proprio di Henry Danger. Sempre Nickelodeon ha lanciato il Nick Party. Dimostrando di essere il fan numero uno della serie, rispondendo ad una domanda sul sito www.nicktv.it/nickparty, si avrà la possibilità di vincere un “meet and greet” digitale sulla pagina instagram di Nickelodeon che si terrà lunedì alle 19.30 con un talent d’eccezione: Nicolò Robbiano. Il concorso è rivolto agli utenti fino ai 15 anni.

