Temptation Island, Antonella Elia e lo schiaffo a Pietro delle Piane: "Parte di un copione". La soffiata dell'ex coinquilino

Antonella Elia e il compagno Pietro delle Piane starebbero recitando a Temptation Island. A lanciare l'indiscrezione è Antonio Zequila che parla di un "copione già scritto". "Faranno finta di tradirsi - ha spiegato l'ex coinquilino della Elia al Grande Fratello - si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai. Lei lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti. Lei è la mente e lui il braccio… rubato all’agricoltura".

E ancora, Zequila non risparmia critiche: "Loro si stanno usando a vicenda. Lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei, invece, si aggrappa a lui perché non ha nessuno. L’ho trattata da amica, ma lei si è comportata come il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente". Copione o no l'ultima puntata della trasmissione di Canale 5 si è chiusa durante il falò di confronto, quando la showgirl ha dato uno schiaffo al compagno.

