Io e Te, il tormento di Katia Ricciarelli in lacrime: "Cosa dissi a mia madre quando ero ragazza", non riesce a perdonarsi

Travolta dalle emozioni durante Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai 1. Si parla di Katia Ricciarelli, ospite fissa del format, che è scoppiata in lacrime durante la rubrica dedicata alle lettere d'amore del pubblico. Diaco infatti legge la missiva di una figlia che non accetta la nuova vita della madre con un nuovo compagno. Dunque, si rivolge alla Ricciarelli per avere una risposta. E lei si commuove: "Mi viene da piangere - confessa -. Mi rivedo in questa storia. Da ragazza dissi a mia madre che se si fosse rifatta una vita non l'avrei mai perdonata. I ragazzi possono essere stupidi a volte. Magari se mia madre avesse avuto un uomo avrebbe avuto un'altra vita, invece si è presa tutte le responsabilità sulle sue spalle", ha concluso Katia Ricciarelli.

