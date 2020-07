Io e Te, "sei tremendo": anche Enzo Paolo Turchi infilza Pierluigi Diaco, il colpo basso che lo riduce in lacrime

28 luglio 2020 a

a

a

E anche Enzo Paolo Turchi si piega alla "legge del pianto" di Pierluigi Diaco, che nel suo Io e Te, il programma in onda su Rai 1, fa sistematicamente commuovere i suoi ospiti. A farlo emozionare, un servizio confezionato da Paola Tavella che ripercorreva la sua lunga carriera, servizio che lo ha colpito moltissimo, così come ha colpito molto Carmen Russo, che con Tuchi compone una delle coppie più amate e inossidabili dello spettacolo italiano. Al rientro in studio dopo le immagini, ecco Turchi in lacrime: "Sei tremendo - afferma rivolgendosi a Diaco -, ci fai emozionare sempre. Avevao detto che questa volta saremmo stati allegri". Ma così non è stato. L'emozione, comunque, è durata solo qualche minuto. Turchi e la Russo poi si sono ripresi e hanno raccontato con grande genuinità il loro amore e la loro famiglia.

Io e Te, segnatevi questa data: pesantissimo ritorno da Pierluigi Diaco, in studio...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.