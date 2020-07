Io e Te, impensabile Pierluigi Diaco: "Non me ne importa nulla", gela Paolo Ciavarro ancor prima che inizi a parlare

29 luglio 2020 a

Non fa sconti a nessuno Pierluigi Diaco, nel suo Io e Te su Rai 1. Senza peli sulla lingua, dice sempre quel che pensa. Anche ai suoi ospiti. Ed ecco che nella puntata di martedì 28 luglio da Diaco si palesano Eleonora Giorgi con suo figlio, Paolo Ciavarro. E ancora prima di iniziare l'intervista, Diaco ha detto chiaro e tondo quel che pensava. Insomma, ha posto i suoi paletti, fornendo una discreta delusione ai vari appassionati di gossip tv. "Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva al Grande Fratello Vip e della tua fidanzata perché non me ne importa nulla", ha detto Diaco a Ciavarro. Punto e stop. Insomma, delle sue "evoluzioni" al Gf Vip con Clizia Incorvaia, al conduttore, frega zero. E lo dice con assoluta chiarezza.

