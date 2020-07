Io e Te, Pierluigi Diaco smaschera Katia Ricciarelli: "Hai perso la testa per lui", imbarazzo su Rai 1

30 luglio 2020 a

a

a

Nella puntata di oggi, giovedì 30 luglio, di Io e Te su Rai 1, Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli hanno parlato con Vittorio Grigolo, tenore lirico che era stato invitato in diretta su Raiuno dalla Ricciarelli e che, a distanza di alcune settimane, ha deciso di accettare l’invito. Katia Ricciarelli più volte ne aveva tessuto le lodi, così, a un certo punto, Pierluigi Diaco le ha fatto notare: "Hai perso la testa per Vittorio Grigolo". Katia Ricciarelli, sorridendo, non ha affatto smentito l’osservazione: "Il tenore mi fa questo effetto. Mi sembra di sentire Pavarotti", ha poi aggiunto.

"Cosa le dissi quando ero ragazza". Katia Ricciarelli in lacrime: l'attacco a sua madre che non riesce a perdonarsi

In una delle prima puntate di questa stagione di Io e Te, Katia Ricciarelli aveva confessato in diretta che le sarebbe tanto piaciuto poter ospitare in trasmissione Vittorio Grigolo. Il tenore, che ha dimostrato di ricambiare la stima accordatagli dalla collega, ha deciso di accettare l’invito. Sentendosi a suo agio, l’ospite a un certo punto ha confessato di aver sofferto un’uscita piuttosto brusca, resa necessaria dal suo percorso artistico, dall’adolescenza: "Ho mollato gli affetti, la famiglia, ho lasciato tutto indietro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.