In Onda, Tiziana Ferrario critica la Lega e il governatore Fontana: "C'è un rapporto con i soldi molto disinvolto"

Tiziana Ferrario, ospite di In Onda, parla dell'attuale momento della Lega, ricordando che, "c'è un problema politico per la Lega. La Lega coi soldi ha una storia complessa: non ci dimentichiamo dei 49 milioni che deve restituire in 80 anni". In studio anche Riccardo Molinari, capogruppo leghista, che si è detto perplesso sulle parole della giornalista della Rai.

La Ferrario insiste e ricorda i problemi del governatore Fontana e li accomuna a quelli politico-giudiziari di Matteo Salvini: "Ha preso una bella batosta infatti, moscio, sta a Milano Marittima. Senza però quelle immagini imbarazzanti con le cubiste e con l'inno italiano suonato a tutto volume". Un attacco chiaramente politico da parte di una giornalista del servizio pubblico che lascia molto perplessi.

