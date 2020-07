In Onda, botta e risposta tra Carlo Calenda e Pietro Senaldi: "I barboncini? Fai un discorso serio di destra", "Cosa ti dice tutto questo"

31 luglio 2020 a

Botta e risposta tra Pietro Senaldi e Carlo Calenda. Terreno della diatriba In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo. Tema centrale l'immigrazione: "La Lamorgese fa una figuraccia al giorno, va in Tunisia e sbarcano i tunisini con i barboncini" ha esordito il direttore di Libero, accendendo gli animi in studio. "L'Italia è davvero invasa dai barboncini? Questo è il fenomeno? Cosa dice un barboncino su 6000 arrivi? Un cacchio. Ma fai un discorso serio di destra...", replica il leader di Azione colpito nel punto debole.

Video su questo argomento Salvini a processo? Senaldi: "Perché quello di Renzi è uno sgambetto a Conte"

Il tutto ovviamente mentre Parenzo, le cui idee politiche sono ben note, se la sghignazza. Ma la replica di Senaldi non si fa attendere: "Ma quale discorso di destra? Io sono un giornalista, fotografo la realtà", lo ammutolisce in quattro e quattr'otto il direttore che poi prosegue: "Il barboncino ti dice che non viene dai lager libici". Come dargli torto.

