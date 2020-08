C'è un tempo per..., straziante confessione di Beppe Convertini: "Morto tra atroci sofferenze, da quel momento è cambiato tutto"

02 agosto 2020 a

Tempo di toccanti confessioni per Beppe Convertini, conduttore insieme ad Anna Falchi di C'è tempo per..., il programma del mattino in onda su Rai 1 fino al prossimo 4 settembre. Convertini parla della sua famiglia, dell'amore che prova per la Puglia. E poi racconta come il legame con i suoi cari sia diventato ancor più forte e viscerale dopo la morte di suo padre, che se ne andò quando il figlio aveva soltanto 17 anni. A TvMia, Convertini ha raccontato: "Sono cresciuto in una famiglia bellissima circondato d’amore, poi purtroppo mio padre si è ammalato di tumore ed è morto tra atroci sofferenze. E da quel momento ovviamente tutto è cambiato". Una testimonianza toccante, relativa a un momento difficile e doloroso della sua vita, che è impossibile dimenticare.

