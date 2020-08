Che tempo fa, il dubbio che angoscia Fabio Fazio: "Una grossa incognita". Che ne sarà l'anno prossimo?

04 agosto 2020 a

Relax e vacanze per Fabio Fazio, che comunque già pensa alla prossima stagione di Che tempo che fa, il suo storico programma che tornerà su Rai 3 dopo il passaggio su Rai 2 nella stagione appena conclusa. Al suo fianco, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback: il ritorno è previsto dal prossimo 27 settembre. E intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Fazio spiega: "Il programma resta quello di sempre a prescindere dalla migrazioni di canale". E ancora: "La vera incognita della prossima stagione sarà la presenza o meno del pubblico. Non sappiamo che regole ci saranno a settembre", ovviamente a causa del coronavirus. Ma Fazio, poi, si sbottona e aggiunge di avere in mente anche un secondo format: "Ho in mente l'idea di un nuovo programma di intrattenimento sulla storia della televisione". Il conduttore spiega di voler raccontare la tv di una volta, quando ancora il piccolo schermo aveva una ben definita funzione sociale. Ma non ha aggiunto altro. Insomma, Fabio Fazio non lascia ma raddoppia?

