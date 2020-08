C'è tempo per..., "oggi sono senza pudore": Anna Falchi in video così, Beppe Convertini sconvolto

06 agosto 2020 a

Puntata piccante di C’è tempo per… il programma di Beppe Convertini e Anna Falchi che sta andando in onda su Rai1. Il tema di giornata è il pudore e la dignità, annunciato tramite un siparietto simpatico dai due conduttori: “Preparati perché oggi oseremo tanto - ha detto la Falchi al compagno di avventura - non mi vedrete senza veli, ma oggi sarò senza pudore”. Covertini allora le ha fatto notare che sarà impossibile vederla nuda, dato che ha promesso di farlo solo in caso di vittoria dello scudetto della Lazio. Una battuta alla quale poi è seguita l’intervista di Convertini proprio alla Falchi, che ha parlato del suo senso del pudore tra calendari ed episodi passati: “Già da piccola nascondevo il mio slip sotto la sabbia, ero monella”.

