Uomini e Donne, ma quale Gemma Galgani? Cosa spunta online: Sirius la "sotterra" così

Francesco Fredella 07 agosto 2020

a

a

Sirius si riscopre influencer. E supera i 100 mila follower. Sembra che abbia già dimenticato Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne (il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5). Lei, che aveva perso la testa per il marinaio 26enne, è scomparsa dai radar. Vacanza. Sola. Sirius, dopo averla corteggiata in tutti i modi, molla il colpo. E in barba alle leggi dell’amore non soffre. Dimentica la dama a colpi di like e follower, virando la rotta verso una nuova vita social: primi piani con tanto di muscoli e booking managment. Insomma, sembrava amore. Invece era un modo per andare in tv? Lui, lo ricordiamo, metterebbe la mano sul fuoco giurando che quei sentimenti erano veri. Ma le malelingue non mollano il colpo: secondo loro sarebbe stata tutta una messinscena per ottenere popolarità. Strano, ma verosimile. Adesso molti si chiedono: Gemma rivedrà Sirius a settembre, alla prima puntata di Uomini e Donne.

"Che fine devi fare". Parole pesantissime contro Sirius, un caso (e anche Gemma Galgani lo umilia)

