Uomini e Donne, è sparita Gemma Galgani: Sirius le piazza le corna? Conseguenze catastrofiche

05 agosto 2020 a

“Dopo un tramonto c’è sempre un’alba”. Questa risposta di Nicola Vivarelli, alias Sirius, ha scatenato i fan di Uomini e Donne, che vogliono vederci chiaro su quanto sta accadendo tra il corteggiatore e Gemma Galgani. Quest’ultima sembrerebbe essere sparita dopo essersi rifiutata di portare avanti la loro storia: alla base di questa decisione potrebbe esserci un tradimento. Almeno così si vocifera, dato che i siti specializzati si sono scatenati su Sirius, che si starebbe frequentando con una nuova ragazza, molto più giovane della Galgani. E veniamo quindi al post “incriminato”, in cui Vivarelli ha pubblicato una foto direttamente da Napoli, commentandola con una citazione sul tramonto. “Eh già, tu sei proprio tramontato…”, lo ha provocato un utente su Instagram. Ma la replica di Sirius non si è fatta attendere: “Dopo un tramonto c’è sempre un’alba”. Un riferimento alla situazione con Gemma o una risposta indiretta a chi gli chiede se sia già impegnato in una nuova frequentazione?

