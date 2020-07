Uomini e Donne, "che fine devi fare": Sirius massacrato. E anche Gemma Galgani lo umilia

Francesco Fredella 21 luglio 2020 a

Gemma Galgani e Sirius in brutte acque? Sembra che sia quasi finito il loro amore, nato negli studi televisivi di Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - nel frastuono dei media che hanno urlato, sin da subito, alla trovata pubblicitaria. Una differenza di età troppo sospetta. Ma i diretti interessati, da subito, hanno dato una brusca frenata. Parlando di amore vero. Ma adesso Sirius lancia l’sos: Gemma non vuole andare in vacanza con lui. Non risponde. E’ irreperibile. A gamba tesa entra Giorgio Manetti, lo storico “Gabbiano” di Uomini e Donne che fece perdere la testa a Gemma. Un amore finito nel peggiore dei modi

“Avevano la possibilità di smentire tutti noi scettici. Non è successo. Probabilmente era tutto un gioco. L’amore è un bellissimo sentimento, no dovrebbe essere un gioco. E se vai in tv di fronte a milioni si spettatore non è il massimo”, tuona Giorgio Manetti. Insomma, "Sirius: torna a fare il marinaio". Ma a questo punto Gemma troverà l’amore? “Fatti una domanda, dai una risposta: mi verrebbe da dire”, parola di Giorgio. Che racconta di aver perso le tracce di Gemma dal 2015. “Non ci vediamo da 5 anni. Nel 2016 ci siamo scambiati qualche messaggio alle feste. Poi basta”, racconta il Gabbiano.

