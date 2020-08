Io e Te, terrificante rivelazione di Teresa De Sio: "Come sono stata mollata durante lockdown e pandemia", Pierluigi Diaco sconvolto

11 agosto 2020 a

Confessioni sconcertanti a Io e Te di Pierluigi Diaco, su Rai 1. Confessioni sconcertanti firmate Teresa De Sio, che lascia il conduttore senza parole. Nel corso dell'intervista ha parlato di alcuni aspetti intimi, del lockdown che ha trascorso sola. "Sono stati bene quelli con un marito, una moglie, un terrazzo e un giardino. Io sono stata da sola a casa, due mesi e mezzo. Senza un terrazzo e senza un giardino quindi non sono stata bene. La sofferenza della solitudine totale e affettiva", ha premesso. Ma a stupire sono state le ragioni per le quali la De Sio è rimasta sola: il fidanzato infatti la ha scaricata al telefono nel bel mezzo della pandemia, rivela con un briciolo di imbarazzo: "Sono stata persino mollata da uno durante il Covid. Mi ha mollata al telefono dal paese suo". Sconvolto Diaco, che non ha trovato parole per commentare. Ci ha però pensato Katia Ricciarelli: "L’uomo è egoista e non ha il coraggio di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, al punto da non riuscire a lasciare una donna come si dovrebbe fare", ha tagliato corto.

