David Parenzo interrompe In Onda: "Scuola come i lager? Salvini vergogna, mio nonno è stato lì"

Non solo Lucia Azzolina, anche David Parenzo è intervenuto durante In Onda su La7 per replicare a Matteo Salvini, che in una chiacchierata con i suoi elettori ha incautamente paragonato la scuola ai lager. “Questi tarati vogliono trasformare le scuole in dei lager con i banchi a rotelle, le mascherine e il plexiglas. Roba da non credere”, aveva dichiarato il segretario della Lega a Sarzana, in provincia di La Spezia. Il conduttore di In Onda si è concesso sessanta secondi di sfogo: “È una vergogna, mio nonno è stato in un campo di concentramento. Sentire la parola lager accostata alla scuola italiana è una vergogna. Si può criticare e pensare tutto il peggio possibile, ma la parola lager non è tanto un insulto ai deportati quanto a quelli che lavorano in una scuola democratica come quella italiana”. Poi Parenzo ha ripreso fiato e ha concluso: “Scusate l’interruzione, questo era il mio parere personale”.

