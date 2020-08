Elisabetta Gregoraci al GF Vip: "Entro single ma non escludo di innamorarmi". E su Briatore geloso...

25 agosto 2020 a

Elisabetta Gregoraci sarà al Grande Fratello Vip tra un paio di settimane. Si tratta del primo reality per l’ex di Flavio Briatore, che è stata a lungo corteggiata da questo tipo di programmi: a farla cedere è stato Alfonso Signorini e lei non vede l’ora di mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia. Anche se nei giorni scorsi erano uscite delle indiscrezioni secondo cui Briatore fosse ancora innamorato di lei e non vedesse di buon occhio la partecipazione al GF Vip. La Gregoraci in un’intervista a Chi ha confermato che il suo ex era un po’ perplesso all’inizio, ma alla fine ha capito: “Piuttosto pensare di stare lontano da mio figlio è la cosa più difficile”. Inoltre Elisabetta non chiude le porte all’amore: “Entro da single ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti”.

