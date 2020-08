Io e Te, sbigottimento in studio: "Cos'è successo?", Pierluigi Diaco sparisce dallo studio

Francesco Fredella 28 agosto 2020 a

a

a

Fuoriprogramma. Gustosissimo. Pierluigi Diaco, ormai tra i conduttori più seguiti in tv con l’ultimo successo stagione di Io e te, durante la diretta sparisce dallo studio. In pratica, al rientro la sua poltrona è vuota. “Cosa è successo?”, si domandano tutti da casa. Dopo l’intervista face to face, una vera chicca del suo fortunato format, Pierluigi lancia la canzone “Basta così”dei Negramaro con Elisa. Ma quando si torna in studio non c’è.

«Dopo questa canzone - spiega - ho deciso di lasciare lo studio vuoto per qualche secondo perché nella vita c'è bisogno di sedimentare, di riflettere. E per farlo ci vuole il silenzio. Il silenzio che è considerato antitelevisivo e che invece troppo spesso manca». Poi conclude con una stoccata: «Basta rumore, basta incompetenza, il silenzio regala libertà». In pratica la sua frase non nasconde doppi sensi: il programma di Diaco, che si è posizionato anche ieri tra i 6 più seguiti della Rete ammiraglia Rai, porta a casa anche ieri l’11% dopo Rai Parlamento (che lascia la linea all’8%) e sfiora 1,4 milioni di spettatori. Un altro boom assurdo. Numeri da capogiro. Dopo di lui, quando arriva la serie Il Paradiso delle signore, lo share perde pezzi fermandosi al 10%.

